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فن

إكسير الحياة.. رولا سعد تحتفل بعيد الحب بفستان أنيق

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:32 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران
احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد بعيد الحب بإطلالة جديدة بمناسبة عيد الحب الذي يتزامن قدومه يوم 14 فبراير من كل عام.

ونشرت رولا سعد على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" اليوم الجمعة، صورة وهي ترتدى فستان باللون البترولى واكتفت بالتعليق على الصور بتهنئة متابعيها قائلة: "‏لا يوجد شئ اسمى من الحب..❤️ فهو اكسير الحياة ..
بالحب تصفى الروح..وتحلو الدنيا.. وتزول كل المشاكل ..‏كل عيد حب والجميع مليء بالحب..❤️"

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.


يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.


وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

إكسير الحياة.. رولا سعد تحتفل بعيد الحب بفستان أنيق
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