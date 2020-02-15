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أخبار البلد

جماهير الزمالك تشعل أجواء مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي.. فيديو وصور

السبت 15/فبراير/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي - كيرلس صلاح
أشعلت جماهير نادي الزمالك، أجواء مطار القاهرة في انتظار وصول بعثة النادي، بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي وذلك بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بقطر.

ويشهد محيط مطار القاهرة الدولي، تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، التي تستقبل بعثة النادي، العائد من قطر. 

وكان نادي الزمالك قد وصل إلى البطولة الرابعة له من السوبر الإفريقي وذلك بعد تغلبه أمس على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي شهدت تفوق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وحصوله على رجل المباراة.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري والتي تقام في الإمارات والمقرر لها الخميس القادم من شهر فبراير الجاري.
جماهير الزمالك تشعل أجواء مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي.. فيديو وصور
جماهير الزمالك تشعل أجواء مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي.. فيديو وصور
جماهير الزمالك تشعل أجواء مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي.. فيديو وصور
جماهير الزمالك تشعل أجواء مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي.. فيديو وصور
جماهير الزمالك تشعل أجواء مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي.. فيديو وصور
جماهير الزمالك تشعل أجواء مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي.. فيديو وصور
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