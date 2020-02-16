تخفي ضعفا داخليا.. طبيب نفسي يحلل شخصية محمد رمضان.. فيديو

علق الدكتور محمود الوصيفي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، على الحالة النفسية التي يبدو عليها الفنان محمد رمضان مؤخرًا.









وقال الوصيفى إن الحالة النرجسية شديدة التمحور النفسي في الأغلب تخفي ضعفا داخليا شديدا، وهناك حالة العظمة، التي يريد الشخص إظهارها لإخفاء هذا الضعف.









وأضاف الوصيفي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن الشخص النرجسي، مصاب بجنون العظمة ولديه اضطراب يسمى "عبادة الذات"، والذي يصيب عددا من المشاهير.









وأشار أستاذ الطب النفسي جامعة المنصورة، إلى أن هذا الاضطراب يدفع الشخص المريض إلى إثارة الجدل دائما، كما يدفعه لعدم قبول النقد، وانعدام الذكاء العاطفي وعدم القدرة على تمييز المشاعر المحيطة حوله، لافتا إلى أن ما قد يحدث معه إهمال من الجمهور .









وقال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن الفنان محمد رمضان، حذف المنشور الخاص بإحيائه حفل كأس السوبر المصري بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين في مدينة أبوظبي في الإمارات العربية الشقيقة، حيث يأتي هذا الحذف بعد دعوات على السوشيال ميديا بمقاطعة الفنان المصري تحت هاشتاج #قاطعوا محمدرمضان.









أضاف عبد الحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن الأزمة الحقيقية للفنان محمد رمضان هي تصرفات موهبة كبيرة بحجم هذا الفنان الشاب حيال عدد من المواقف الفترة الأخيرة خاصة في أزمة الكابتن الطيار ، متسائلا ماذا يفعل محمد رمضان لمحمد رمضان ؟!.









وأكد عبد الحميد، أن هذه التصرفات الأخيرة هي من جعلت جماهير رمضان تدشن هاشتاج يدعو لمقاطعة محمد رمضان نفسه، شارك فيه نحو 265 ألفا.



