عمرو يوسف يشارك جمهوره بصورة من باريس.. شاهد

وعلق عمرو يوسف قائلا: " From Paris with love, you all have a great day 😎 ".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى: ا لبرنس - منور يانجم - 😍.





يذكر أن عمرو يوسف يشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل "سيف الله".





المسلسل مأخوذ من عبقرية خالد للكاتب الراحل عباس محمود العقاد، ويتم التحضير له حاليًا، من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.





وتعاقد عمرو يوسف حتى الآن على الانضمام إلى العمل مع مجموعة من الفنانين من بينهم بيومى فؤاد وحمدى الوزير.









