عمرو يوسف: المطربة بوسي خدتني في طريق الانحراف

قال الفنان عمرو يوسف، إنه في فرح حسن الرداد كان في غاية السعادة لأنه يعتبره أكثر من أخ، لذلك كان يرقص مع المطربة بوسي دون اي حسابات.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية « أون اي»، والذي يقدمه « أمير كرارة»، : «كنت واقف والمطربة بوسى جات خلتني أرقص وخدتني في طريق الانحراف»؛ مشيرا إلى أن هناك علاقة طيبة بين زوجته الفنانة كندة علوش، والمطربة بوسي.





وأكد يوسف، أن زوجته تغير عليه ولكن بحكمة، لافتا أن العلاقة بينهما تحكمها الثقة، وردد ساخرا:« نروح الفرح سوا ولما نروح يحصل بلاوي».





وأوضح يوسف، أن المطربة بوسي أحيت العديد من الحفلات التي حضرها منها حفل عيد ميلاده.