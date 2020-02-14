AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو يوسف: المطربة بوسي خدتني في طريق الانحراف

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:58 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الفنان عمرو يوسف، إنه في فرح حسن الرداد كان في غاية السعادة لأنه يعتبره أكثر من أخ، لذلك كان يرقص مع المطربة بوسي دون اي حسابات. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية « أون اي»، والذي يقدمه « أمير كرارة»، : «كنت واقف والمطربة بوسى جات خلتني أرقص وخدتني في طريق الانحراف»؛ مشيرا إلى أن هناك علاقة طيبة بين زوجته الفنانة كندة علوش، والمطربة بوسي.

وأكد يوسف، أن زوجته تغير عليه ولكن بحكمة، لافتا أن العلاقة بينهما تحكمها الثقة، وردد ساخرا:« نروح الفرح سوا ولما نروح يحصل بلاوي». 

وأوضح يوسف، أن المطربة بوسي أحيت العديد من الحفلات التي حضرها منها حفل عيد ميلاده. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في السعودية .. مايا دياب تثير الجدل بـ رقصها مع سعد الصغير

بعد فيديو مايا دياب | سعد الصغير في السعودية لأداء مناسك العمرة

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عمرو يوسف يعترف على الهواء: بنام في أوضة وكندة في أوضة تانية

المطربة بوسي: نفسي أطلع ولد عشان أسهر في الشارع للصبح

ترشيحاتنا

بعد أخبار ارتباطها بـ علي غزلان.. منة عرفة بـ الفستان الأبيض

أفريقيا تحت السيطرة.. كذبة صنعها الترجي وحكام القارة وهدمها الزمالك

وزير الخارجية: اتفاق نهائي حول سد النهضة قبل نهاية فبراير الجارى

سعر ومواصفات سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3.. صور

تعليق مثير من هاني حتحوت على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.. فيديو

عاجل.. الصحة تحذر أولياء الأمور من إعطاء أطفالهم "ماسكات"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا

كاميرا مراقبة منزلية توثق عملية سرقة سيارة مرسيدس في أقل من دقيقة.. شاهد

جماهيرالزمالك بالغربية يحتفلون بالفوز بالسوبر الأفريقي.. صور