القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبات بمشاركة حاملة الطائرات «شارل ديجول»

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية، تدريبًا جويًّا عابرًا "ADEX" بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال وإف - 16 المصرية.





وتضمن التدريب، قيام الجانب المصرى والفرنسى، بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم علي هدف حيوي بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.





ويهدف التدريب، إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمى بالمنطقة، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.



