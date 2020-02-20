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تعليم

جامعة المنصورة تكرم الفائزين بالملتقى الأول الرياضي للوافدين

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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همت الحسينى
كرم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب , المشاركين في الملتقى الأول الرياضي للطلاب الوافدين بجامعة قناه السويس من ١ الى ٤ فبراير، حيث فازت جامعة المنصورة بالمركز الأول في كرة القدم الخماسي والمركز الثاني في تنس الطاولة والمركز الثاني في ألعاب القوى.

كما تم تكريم الطلاب الوافدين الذين فازو فى مسابقه الطالب والطالبة المثالية الذى نظمها نادى الطلاب الوافدين. 

وقد فاز كلا من  الطالب أحمد عبد الناصر بوسعفيان بالطالب المثالي على مستوى الطلاب الوافدين الدارسين فى مرحلة البكالوريوس وفوز الطالب باسل عثمان الفضلى بالطالب المثالي على مستوى الطلاب الوافدين الدارسين فى مرحلة الدراسات العليا و فوز الطالبة إخلاص عبد الجبار الشرجبى بالطالبة المثالية.

كما تم تكريم  هانى السيد سعد الدين بنادى الطلاب الوافدين لتميزه فى العمل للنشاط الطلابى.
جامعة المنصورة تكرم الفائزين بالملتقى الأول الرياضي للوافدين
جامعة المنصورة تكرم الفائزين بالملتقى الأول الرياضي للوافدين
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