بشرى لأهالي الجيزة.. النقل تسعد لافتتاح أهم مشروعاتها في المحافظة خلال أيام| تفاصيل

تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر العملاقة بمنطقة بشتيل بالكامل خلال الأيام القادمة بعد انتهاء كافة التشطيبات بنسبة 100%.

إلى جانب ذلك أجرت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تشغيل تجريبي لقطارات المترو في محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق بدون ركاب استعدادًا لافتتاحها أمام الركاب خلال أيام.

محطات مترو جديدة

تمتد المرحلة الثالثة بطول 7.1 كم وتشتمل على 3 محطات نفقية (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق، من اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتي التوفيقية وبولاق الدكرور كنموذج لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

وقالت محافظة الجيزة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " مبروك لأهالي الجيزة بدء أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق محطات ( بولاق الدكرور - جامعة القاهرة - جامعة الدول - وادي النيل - التوفيقية )".

كما نشرت صورًا لأعمال التشغيل التجريبي للمحطات.

أكبر محطة قطارات في مصر

وانتهت النقل من التشطيبات النهائية بالمحطة، وتعتبر المحطة تبادلية للركاب والبضائع وترتبط بخطى القاهرة / أسوان والاتحاد القباري، وتضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات وورشة صيانة الجرارات، كما تضم المحطة 28 شباك تذاكر ويقام مبنى المحطة الرئيسى على 31.000 مساحة م2، و6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و4 أرصفة لخط المناشى جهة محور الفريق كمال عامر.

ويبلغ إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أى بما يعادل 57 فدان حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مبانى خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 166.000 م2 وعمارات استثمارية على مساحة 42.000 م2، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

وقد اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالى 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، ويوجد فى المبنى الرئيسى بدروم سيستخدم جراج يسع إلى 250 عربة، بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج، آخر متعدد الطوابق فى منطقة المطار لخدمة الركاب كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات.