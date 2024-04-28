عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى لأهالي الجيزة.. النقل تسعد لافتتاح أهم مشروعاتها في المحافظة خلال أيام| تفاصيل

محطة قطارات الصعيد
محطة قطارات الصعيد

تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر العملاقة بمنطقة بشتيل بالكامل خلال الأيام القادمة بعد انتهاء كافة التشطيبات بنسبة 100%.

إلى جانب ذلك أجرت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تشغيل تجريبي لقطارات المترو في  محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق بدون ركاب استعدادًا لافتتاحها أمام الركاب خلال أيام.

محطات مترو جديدة

تمتد المرحلة الثالثة بطول 7.1 كم وتشتمل على 3 محطات نفقية (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق، من اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتي التوفيقية وبولاق الدكرور كنموذج لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

وقالت محافظة الجيزة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " مبروك لأهالي الجيزة بدء أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق محطات ( بولاق الدكرور - جامعة القاهرة - جامعة الدول - وادي النيل - التوفيقية )".

كما نشرت صورًا لأعمال التشغيل التجريبي للمحطات.

 

أكبر محطة قطارات في مصر 

وانتهت النقل من التشطيبات النهائية بالمحطة، وتعتبر المحطة تبادلية للركاب والبضائع وترتبط بخطى القاهرة / أسوان والاتحاد القباري، وتضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات وورشة صيانة الجرارات، كما تضم المحطة 28 شباك تذاكر ويقام مبنى المحطة الرئيسى على 31.000 مساحة م2، و6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و4 أرصفة لخط المناشى جهة محور الفريق كمال عامر.

ويبلغ إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أى بما يعادل 57 فدان حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مبانى خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 166.000 م2 وعمارات استثمارية على مساحة 42.000 م2، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

وقد اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالى 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، ويوجد فى المبنى الرئيسى بدروم سيستخدم جراج يسع إلى 250 عربة، بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج، آخر متعدد الطوابق فى منطقة المطار لخدمة الركاب كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

تغريم عمرو السولية وحسين الشحات ماليا بسبب مباراة مازيمبي.. اعرف السبب

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

إسرائيل تخصص أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن صفقة الأسرى

حركة حماس تكشف ميعاد تسليم ردها للقاهرة حول الصفقة

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب البحرينى: ليس بغريب عن مصر دعم العرب والقضية الفلسطينية

السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين.. وتحركات جديدة بأسعار الذهب| حصاد التوك شو

رئيس جمهورية العراق يستقبل وزير الموارد المائية والري المصري

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى

بشرى لهؤلاء المرضى.. شجرة نادرة في حديقة الحيوان تقود لاكتشاف مهم.. تفاصيل

16 تصريحا مهما لـ الرئيس السيسي اليوم.. صفحة الحوار الوطني تعرض أبرزها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز

حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور

أوف شولدر.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بأنوثتها

جريمة طفل شبرا| هل يعاقب القاصر فور التحريض على الجريمة؟ قانوني يجب

فيديو

فرصة للشراء.. الذهب يتراجع وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

أحمد الفيشاوي يرقص ويغني مع حسن شاكوش.. شاهد

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ