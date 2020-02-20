للتخلص من ديونه.. سائق يستعين بـ عاطلين لسرقة شركة يعمل بها بالنزهة

ألقى القبض على المتهمين الثلاثة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

أثناء مرور المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بشارع عمار بن ياسر دائرة القسم اشتبه في شخصين، باستيقافهما تبين أنهما عاطلين وضبط بحوزتهما مفتاح تشغيل سيارة "مصطنع".





وأقرّا بأنهما كانا في سبيلهما لسرقة سيارة بصندوق مغلق والتابعة لشركة للمواد الغذائية باستخدام المفتاح المضبوط بحوزتهما حال توقفها بالشارع محل الضبط بتحريض من سائق بذات الشركة، وأضافا بتحصلهما على المفتاح من الأخير .





تم بإرشادهما ضبط السائق، وأقرّ بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله كسائق بالشركة اختمرت في ذهنه فكرة سرقة إحدى سيارات الشركة ومساومة مالكها على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها.

وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمين لتنفيذ مخططه، وتسليمهما نسخة من مفتاح السيارة تمكن من اصطناعها وإخبارهما بخط سير السيارة ومكان تواجدها بالشارع لتوريد مواد غذائية حتى يتمكنا من سرقتها.





أمكن التوصل لمالك السيارة يعمل مدير شركة للمواد الغذائية فى المرج، باستدعائه تعرف علي السائق، واتهمهم بالشروع في سرقة السيارة، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.