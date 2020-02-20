كتم أنفاسها.. علقة موت لـ شاب حاول اغتصاب طفلة 10 سنوات ببنها

لقن أهالي احدى قرية مركز شرطة بنها، شابا علقة ساخنة إثر محاولته اغتصاب طفله عمرها 10 سنوات والتي صرخت أثناء قيام المتهم بكتم أنفاسها فأسرع الأهالي فى اتجاه الصراخ وخلصوا الطفلة من يديه وأمسكوا به وسلموه لمركز شرطة بنها وتولت النيابة التحقيق التي امرت بحبس المتهم 4 ايام وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.





تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها بقيام مجموعة من أهالي قرية ميت عاصم بالإمساك بعاطل وضربه لقيامه بمحاولة اغتصاب طفلة عمرها 10 سنوات.





وانتقلت قوة أمنية وتبين أن المتهم حاول كتم أنفاس الطفلة إلا أن الأهالي أنقذوها من يديه ولقنوه علقة ساخنة وتم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من جانبه قال الاهالى إنهم سمعوا صوت استغاثة الطفلة ففوجئوا بالمتهم يحاول التحرش بها واغتصابها وتجمعوا ونجحوا في الإمساك به والاتصال بالشرطة والتي قامت بتحرير محضر واصطحبته للمركز لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.





وأوضح الاهالى أن الشاب المتهم غريب عن القرية فهو من منطقة أشمون من المنوفية، مشيرين إلى أنه نظرا للقرب من مدينة بنها فإن القرية بدأت تشهد ظاهرة لجوء الأغراب للسكن بها خاصة في ظل الإيجارات المنخفضة نسبيا.