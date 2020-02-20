AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المؤبد لمتهم والمشدد 15 عاما لـ 14آخرين في أحداث السفارة الأمريكية

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:48 م
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
Advertisements
أحمد مهدي
قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بحكمها في إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وعاقبت المحكمة احمد ابراهيم حمودة بالسجن المؤبد، والزمت المتهمين بالمصاريف الجناية عدا الحدث.

ومعاقبة كلا من محمد عبدالحكم عيد مسلم، وصبري ابراهيم محمد، ومحمد مندور سعيد، ومحمد ابو بكر، وابراهيم فرج، وخالد صالح، وزكريا محمود، ومحمد عبدالله عبدالحميد، وزكريا محمد عزت، وعلي عبدالرازق، واسامة انس محمود، وجمعة ابراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز، بالسجن المشدد 15 عاما عما اسند اليهم.

ومعاقبة احمد محمود "حدث" بالسجن 7 سنوات عما اسند اليه.

وبراءة اسلام شعيب مما اسند اليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. 

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد قضايا 2019 | اقتحام الحدود والتخابر.. حبيب العادلي وحسن مالك وأحمد دومة

اليوم.. إعادة محاكمة 12 متهمًا بـ فض اعتصام النهضة

ترشيحاتنا

فرنسا تفضح أردوغان وتهدد حكومته.. تفاصيل

رجل يعثر على رسالة غريبة في البحر ملقاة منذ 80 عامًا.. شاهد ماذا كتب فيها

حكم طلب الزوجة الطلاق بلا سبب من أجل الزواج برجل آخر.. شاهد رد أمين الفتوى

فى ذكرى ميلاده.. 5 معلومات عن الراحل سيف الله مختار

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2020

من بينها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 2020 .. تعرف على مواعيد مزادات شهر مارس .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار نيسان nissan في مصر.. صور

سيدة الرشاقة.. معلومات لا تعرفها عن مقبرة الملكة نفرتاري في الأقصر.. صور

بمقدم 60 ألف جنيه.. عروض تقسيط على سوزوكي التو 2020 suzuki alto .. صور