المؤبد لمتهم والمشدد 15 عاما لـ 14آخرين في أحداث السفارة الأمريكية

قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بحكمها في إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".





وعاقبت المحكمة احمد ابراهيم حمودة بالسجن المؤبد، والزمت المتهمين بالمصاريف الجناية عدا الحدث.





ومعاقبة كلا من محمد عبدالحكم عيد مسلم، وصبري ابراهيم محمد، ومحمد مندور سعيد، ومحمد ابو بكر، وابراهيم فرج، وخالد صالح، وزكريا محمود، ومحمد عبدالله عبدالحميد، وزكريا محمد عزت، وعلي عبدالرازق، واسامة انس محمود، وجمعة ابراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز، بالسجن المشدد 15 عاما عما اسند اليهم.





ومعاقبة احمد محمود "حدث" بالسجن 7 سنوات عما اسند اليه.





وبراءة اسلام شعيب مما اسند اليه.





صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.