تدريب على ركلات الترجيح.. الإسماعيلي يختتم مرانه استعدادا لمواجهة بيراميدز

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى صباح اليوم، الخميس، تدريباته، استعدادا لمواجهته المقبلة أمام فريق بيراميدز فى إطار مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها غدا الجمعة فى تمام الخامسة مساء على ملعب الإسكندرية.





وأدى الفريق مرانه الختامى اليوم قبل السفر للإسكندرية، وحرص المدير الفنى على الاجتماع بلاعبيه قبل بدء المران للتأكيد على أهمية مواجهة الغد التى تعد خطوة مهمة نحو مواصلة المشوار فى مسابقة كأس مصر.





وخلال المران شدد المدير الفنى على أهمية استغلال الفرص وكذلك غلق المساحات أمام المنافس بجانب كيفية الحد من خطورة خط هجومه المميز.



