مقتل جنديين إيرانيين على يد مسلحين

لقي جنديان إيرانيان من قوات حرس الحدود، مصرعهما، ليلة أمس، إثر هجوم نفذته جماعة مسلحة في منطقة جكيكور الحدودية مع باكستان في إقليم سيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي البلاد.





وذكرت الشرطة الإيرانية في بيان لها أنه "عند تشديد الإجراءات على الحدود، تقدم عدد من المسلحين في المنطقة الحدودية بهدف توجيه ضربة إلى وحدات الأمن الإيراني جنوب شرق البلاد".





ولفت البيان إلى أن رجال حرس الحدود أطلقوا النيران على الجماعة المسلحة التي تراجعت، مؤكدة أن عناصر الجماعة تكبدوا خسائر كبيرة.





وقال البيان إن قائد حرس الحدود اللواء، قاسم رضائي، توجه إلى المنطقة لدراسة الحادث.





يذكر أن تنظيم "جيش العدل"، الذي تصنفه طهران على أنه إرهابي، ينفذ هجمات مسلحة في الحدود الشرقية الإيرانية، انطلاقا من الأراضي الباكستانية.