AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. منتج شهير يغتصب 90 سيدة.. أحمد فلوكس يفضح سيدة طلب الزواج منها.. عباس أبوالحسن يقصف جبهة محمد رمضان

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:45 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كتب الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على أزمة الفنان محمد رمضان والفنان باسم سمرة، بعد تداول فيديو يظهر فيه الأخير وهو يدفع الأول من الخلف في أحد حفلات الزفاف. 

كتبت المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشفت من خلالها عن مصير جثة القتيل السوري. 

داعب الفنان تامر حسني زوجته عارضة الازياء المغربية بسمة بوسيل وبناته تالية وامايا، بنشر صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام - instgram، من خلال خاصية القصص - story، أشار فيها إلى مراقبة الزوجة والأبناء بمجرد فتح الهاتف.


حالة كبيرة من الجدل أحدثها الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال عدة منشورات له، قام فيها بفضح سيدة طلب الزواج منها. 

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن تطورات جديدة في قضية المنتج الهوليودي الشهير هارفي واينستين (67 عامًا)، المتهم فيها بالاعتداء الجنسي واغتصاب 90 سيدة، وأدِين على إثرها من مبادرة #MeToo الشهيرة، التي كشفت عن تعرض نساء للاغتصاب من خلال المشاركة في الهاشتاج سالف الذكر. 

تعرض الفنان رامي صبري لهجوم كبير على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، بعدما أعلن اعتزاله عن تشجيع نادي الزمالك لانسحابه المفاجئ من مباراة القمة أمام نادي الأهلي، التي كان مقرر لها اليوم الأثنين 24 فبراير. 

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أظهرت لقطة من مباراة القمة المُلغاة بين الأهلي والزمالك، بعد إنسحاب الأخير بشكل مفاجئ. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن | رفض شمس البارودى للملايين .. حسن يوسف يقصف جبهة أسما شريف منير.. هنا الزاهد تتعرض لصدمة جديدة

شاهد.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد لابنتها

أخبار الفن.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة.. تحول جذري في حياة خطيبة هيثم أحمد زكي

تريند الفن| تطورات جديدة.. وقائع جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم .. ابنة علي ربيع ترتدي الحجاب

أخبار الفن.. رسالة علي غزلان لـ منة عرفة.. تطورات قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. مجنونة كاظم الساهر

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يقدم هدية لـ منى فاروق.. وقضية نانسى عجرم تدخل منعطفا جديدا

ترشيحاتنا

متحدث مجلس الوزراء لصدى البلد : قرار تعطيل الدراسة يشمل المعلمين وأساتذة الجامعات

الزمالك: أتوبيس اللاعبين توقف لشراء عصير وشيكولاتة

الأهلي يكشف موقف كهربا وأجاي من مباراة دجلة .. ويؤكد: تظلم الزمالك لإعادة القمة لا يخصنا

شاهد ماذا قالت الصحف العربية على انسحاب الزمالك من القمة أمام الأهلي

تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمدة ساعة

أمي ترفض تقسيم الميراث رغم وفاة والدي منذ سنوات هل هذا يجوز .. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الخامس بالسعودية.. قريبا

علاج اللوز .. اكتشف أفضل مضاد حيوي وهذه الأدوية يمكن أن تشتريها من الصيدلية

بملابس غير تقليدية.. زوجة تامر حسنى تفاجئ متابعيها بلوك جديد