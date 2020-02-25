أخبار الفن.. منتج شهير يغتصب 90 سيدة.. أحمد فلوكس يفضح سيدة طلب الزواج منها.. عباس أبوالحسن يقصف جبهة محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





كتب الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على أزمة الفنان محمد رمضان والفنان باسم سمرة، بعد تداول فيديو يظهر فيه الأخير وهو يدفع الأول من الخلف في أحد حفلات الزفاف.





كتبت المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشفت من خلالها عن مصير جثة القتيل السوري.





داعب الفنان تامر حسني زوجته عارضة الازياء المغربية بسمة بوسيل وبناته تالية وامايا، بنشر صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام - instgram، من خلال خاصية القصص - story، أشار فيها إلى مراقبة الزوجة والأبناء بمجرد فتح الهاتف.









حالة كبيرة من الجدل أحدثها الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال عدة منشورات له، قام فيها بفضح سيدة طلب الزواج منها.





كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن تطورات جديدة في قضية المنتج الهوليودي الشهير هارفي واينستين (67 عامًا)، المتهم فيها بالاعتداء الجنسي واغتصاب 90 سيدة، وأدِين على إثرها من مبادرة #MeToo الشهيرة، التي كشفت عن تعرض نساء للاغتصاب من خلال المشاركة في الهاشتاج سالف الذكر.





تعرض الفنان رامي صبري لهجوم كبير على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، بعدما أعلن اعتزاله عن تشجيع نادي الزمالك لانسحابه المفاجئ من مباراة القمة أمام نادي الأهلي، التي كان مقرر لها اليوم الأثنين 24 فبراير.





نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أظهرت لقطة من مباراة القمة المُلغاة بين الأهلي والزمالك، بعد إنسحاب الأخير بشكل مفاجئ.



