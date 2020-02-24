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فن

اغتصب 90 سيدة.. إدانة منتج شهير بالاعتداء الجنسي.. تفاصيل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:52 م
هارفي واينستين
هارفي واينستين
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سعيد فراج
كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن تطورات جديدة في قضية المنتج الهوليودي الشهير هارفي واينستين (67 عامًا)، المتهم فيها بالاعتداء الجنسي واغتصاب 90 سيدة، وأدِين على إثرها من مبادرة #MeToo الشهيرة، التي كشفت عن تعرض نساء للاغتصاب من خلال المشاركة في الهاشتاج سالف الذكر. 

وفي أحدث تطورات القضية، أدانت هيئة المحلفين في محكمة بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك، هارفي واينستين صاحب الـ (67 عامًا) بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، فى أحدث مستجدات القضية التي تعود إلى أكتوبر 2017. 

وحجزت المحكمة، القضية للحكم في جلسة لاحقة، وأعتبرته مذنبًا في تهمتين من أصل 5 تهم موجهة إلى هارفي واينستين، ليصبح المنتج الشهير مهدد بعقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا. 

يأتي ذلك بعد المداولات التي عقدتها هيئة المحلفين في 18 فبراير، بعد محاكمة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، منذ بدأ المحاكمة بتاريخ 22 يناير، الماضي، إذ تقدمت 6 سيدات أخريات بإدانة المنتج الهوليودي، وأكدن إنهن تعرضن للأغتصاب، فأخذت هيئة المحلفين باثنين فقط منهن، هما: (الممثلة السابقة جيسيكا مان ومساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليي).

ورد المنتج الهوليودي الشهير هارفي واينستين (67 عامًا)، على تلك التهم بالنفي، مؤكدًا أن العلاقات الجنسية التي أقامها حدثت بالتراضي مع كل السيدات. 
اغتصب 90 سيدة.. إدانة منتج شهير بالاعتداء الجنسي.. تفاصيل
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