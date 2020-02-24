زوجة تامر حسني وبناته يراقبون هاتفه.. التفاصيل

داعب الفنان تامر حسني زوجته عارضة الازياء المغربية بسمة بوسيل وبناته تالية وامايا، بنشر صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام - instgram، من خلال خاصية القصص - story، أشار فيها إلى مراقبة الزوجة والأبناء بمجرد فتح الهاتف.





وظهر تامر حسني في الصورة وفي يده هاتفه المحمول ووراء ظهره ثلاثة شباب يراقبون الهاتف، وعلق "تامر" على الصورة قائلا: "لما بفتح تليفوني قدام بسمة وتالبة وامايا".





يذكر أن آخر اعمال تامر حسني فيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.





وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.





كان الفيلم تعرض لقرصنة قبل أيام وتم تداوله عبر موقع فيس بوك قبل أن تسيطر الشركة المنتجة على الوضع وتقوم بحذفه.