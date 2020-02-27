AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الشيخ محمود التهامي: المهرجانات تفسد الذوق العام.. وفعلت هاشتاجا لمنعها

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
أكد الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، على استمراره فى تفعيل هاشتاج #لا_للمهرجانات الذي قام بإطلاقه والدعوة له  منذ أيام، وأضاف أن مصر بها قامات فنية كبيرة، تقدم فنا هادفا، أولى بالإهتمام والمتابعة،مثل النجوم الذين تم تكريمهم على المسرح اليوم.

جاء هذا خلال تكريم الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، خلال احتفال”  جريدة“أسرار المشاهير” بعيدها السادس، على مسرح مركز التعليم المدنى - وزارة الشباب والرياضة، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وكبار الكتاب والإعلاميين.

وكان التهامى هاجم مغني المهرجانات عبر هاشتاج "لا للمهرجانات"، قائلًا: "بلاش نلمعهم ونفرضهم علينا، يجب الوقوف ضد هذه المهازل وضد الإقرار والاعتراف بهذا العبث الذي دمر الشباب، وكان  سببًا رئيسيًا لانحدار الذوق العام، وضياع الهوية المصرية، فمصر قوية بتاريخها الفني الراقي، ولا عزاء للأذواق الفاسدة".
الشيخ محمود التهامي: المهرجانات تفسد الذوق العام.. وفعلت هاشتاجا لمنعها
الشيخ محمود التهامي: المهرجانات تفسد الذوق العام.. وفعلت هاشتاجا لمنعها
الشيخ محمود التهامي: المهرجانات تفسد الذوق العام.. وفعلت هاشتاجا لمنعها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود التهامى يكشف حقيقة تقاضيه أجرا فى حفلات الأولياء الصالحين

التهامي: لهذا السبب أنهيت حفلة مولد الحسين مبكرًا

محمود التهامي: أغاني المهرجانات تنتج البلطجة والخمور

محمود التهامي: الكيان الصهيوني السبب في انتشار المهرجانات في مصر

محمود التهامي يتحدى أغاني المهرجانات بـ هاشتاج جديد

فيديو جراف.. هاني شاكر يرفع شعار لا للمهرجانات

ترشيحاتنا

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش؟

القصة الكاملة لجريمة هزت سوريا ولبنان.. تطورات جديدة ومثيرة فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم..رصاصة فى الرأس و6 لم يفصح عنها..ورهاب البيطار: أسرة محمد الموسى تنتظر استلام جثته والتصريح بدفنه

بعد صلاة الجنازة مرتين على حسني مبارك.. أمين الفتوى يوضح حكم تكرارها

صن داونز يستفز الزمالك قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

نجمة شهيرة تعلق على واقعة اغتصابها.. شهادتي مؤلمة وضرورية

أحمد موسى يتلقى رسالة على الهواء من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك

هيلارى كلينتون على السجادة الحمراء فى مهرجان برلين السينمائي