الشيخ محمود التهامي: المهرجانات تفسد الذوق العام.. وفعلت هاشتاجا لمنعها

أكد الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، على استمراره فى تفعيل هاشتاج #لا_للمهرجانات الذي قام بإطلاقه والدعوة له منذ أيام، وأضاف أن مصر بها قامات فنية كبيرة، تقدم فنا هادفا، أولى بالإهتمام والمتابعة،مثل النجوم الذين تم تكريمهم على المسرح اليوم.





جاء هذا خلال تكريم الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، خلال احتفال” جريدة“أسرار المشاهير” بعيدها السادس، على مسرح مركز التعليم المدنى - وزارة الشباب والرياضة، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وكبار الكتاب والإعلاميين.



