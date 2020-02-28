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رياضة

قبل مباراتي توجو.. الجهاز الفني للمنتخب يحضر مواجهة الزمالك والترجي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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نور عادل
حرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري علي حضور مباراة الزمالك والترجي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا ومشاهدة اللقاء من مقصورة استاد القاهرة الدولي.

وتواجد مع المدير الفني اعضاء جهازه الفني بالكامل طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وايمن طاهر وأنيس الشعلالي في إطار خطة الجهاز الفني لمتابعة ورصد كل اللاعبين في شتي المسابقات تمهيدًا للوقوف علي أفضل العناصر الممكنة لضمها لمعسكر المنتخب القادم خلال اجندة مارس لخوض مباراتين رسميتين أمام منتخب توجو في منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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