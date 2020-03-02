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رياضة

إقامة دورة رياضية مجمعة.. 5 مقترحات من الاتحاد الآسيوي للتغلب على كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعه اليوم في كوالالمبور، مع ممثلي الاتحادات الوطنية، وروابط الدوري في منطقتي غرب وشرق آسيا، 5 مقترحات لمواجهة الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

وهذه المقترحات تتضمن ما يلي:

 أولًا: تقييم الموقف بشكل عام في دول شرق وغرب آسيا، وتقرير من الصحة العالمية عن عدد الحالات بكل دولة، وبناء عليه، يمكن أن يتم الاكتفاء بتأجيل مباريات الفرق التي ينتشر الوباء في دولها.

ثانيًا: تأجيل جميع مباريات دوري أبطال آسيا، خاصة في ظل قيام بعض الدول بحظر السفر لدول متعددة.

ثالثًا: دراسة مقترح بإقامة دورة مجمعة في مايو ويونيو المقبلين.

رابعًا: دراسة تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، أو بعضها.

خامسًا: في حال رفض مقترح الدورة المجمعة، سيتم الاستماع لآراء الاتحادات، حيث تدور اتصالات لإقامة المباريات في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
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