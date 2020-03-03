تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل خمس إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا".

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء أن ثلاثة من المصابين زاروا إيطاليا مؤخرا، بينما الحالة الرابعة لشاب أمريكي كان يدرس في مدينة ميلان الإيطالية، والحالة الخامسة لسيدة كانت ترافقه.

وأشار الراديو إلى أن الحكومة التشيكية تبحث حاليا إمكانية فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من شمال إيطاليا، بعد مشاورة المفوضية الأوروبية.