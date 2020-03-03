منها هرمون تفرزه المشيمة.. 4 أسباب تؤدي لآلام الظهر للحامل

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عما جاء فى دراسات مختلفة أجريت على النساء الحوامل عن مجموعة من العوامل التي تسهم في ألم أسفل الظهر.





ويمكن تصنيف هذه على نطاق واسع في التغيرات الجسدية والفسيولوجية.





الأسباب الجسدية آلام الظهر للحامل :





1. كسب الوزن :





يزيد الوزن المكتسب خلال فترة الحمل من الضغط على مفاصل وعضلات الجسم.





يسبب الوزن الإضافي أيضًا ضغطًا على منطقة الحوض وكذلك منطقة أسفل الظهر.





2. زيادة في حجم المعدة :





التغير في حجم البطن أو المعدة يثقل كاهل الحوض مما يؤدي إلى ألم في الجزء الخلفي من النساء الحوامل





3. تغيير في مركز الثقل في الجسم:





يتغير مركز ثقل الجسم أثناء الحمل ، مما يزيد من الضغط على أسفل الظهر.





أدت العديد من الدراسات إلى اكتشاف أن آلام أسفل الظهر [LBP] أثناء الحمل قد تكون مرتبطة بشكل عام بشكل عام بحركات الجسم ، وخاصةً بموقف الجسم .





4. التغيرات الفسيولوجية :





التغير الفسيولوجي الرئيسي أثناء الحمل المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحمل هو التغير الهرموني في الجسم.





خلال فترة الحمل، يمر الجسم بالعديد من التغييرات الهرمونية ، التي وجدت أنها تؤدي إلى الألم والالتهابات في الظهر .





زيادة مستويات هرمون الاسترخاء ، التي تفرزها المشيمة بسبب توسع عنق الرحم وتجهيز الرحم للعمل ، لها علاقة مباشرة بألم الظهر أثناء الحمل.





تشير التقديرات إلى أن مستويات الاسترخاء في الجسم تزيد 10 مرات أكثر من المعتاد أثناء الحمل .

أجريت دراسة على 275 امرأة قبل الأسبوع 12 من الحمل ، وجد أن النشاط الروتيني اليومي للحوامل يرتبط بألم أسفل الظهر ،تشير نتائج الاستطلاع إلى أن آلام أسفل الظهر لدى النساء الحوامل يمكن إدارتها عن طريق إجراء تغييرات على الحركات الجسدية الأساسية.





على سبيل المثال ، يمكن تغيير الفعل البسيط المتمثل في تغيير طريقة الوقوف بحيث يمكن أن تقلل من وزن الجسم ، ويوصى بشدة أيضًا بالراحة الكافية ،الحمل هو الوقت المناسب لسهولة الأمر ، إذا جاز التعبير.





من القواعد التي يجب إتباعها أثناء الحمل هي اتباع كل تعليمات الطبيب ،بغض النظر عن مقدار النصائح التي تحصل عليها ، أو التماسها وطلبها غير المرغوب فيه ، ضع في اعتبارك دائمًا أن طبيبك يعرف الأفضل دائمًا ، لا تحاول أبدًا أي شيء لمجرد أنه نجح مع صديقك أو جارك.





التحديد المبكر والعلاج ضروريان. يعتبر التمييز بين ألم حزام الحوض وآلام أسفل الظهر أمرًا مهمًا حيث يختلف العلاج وفقًا لذلك.



