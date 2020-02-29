فوائد البطيخ.. للحامل والبشرة



فوائد البطيخ الأحمر

فوائد البطيخ للجنس

فوائد البطيخ للحامل

فوائد عصير البطيخ

من الفواكه التى يحرص العديد على تناولها فى فصل الصيف، لأنه مرطب جيد للجسم، بالإضافة إلى ما يحتويهمن فوائد صحية، فيتميزبأنه غنى بالعناصر الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين A الضروري لمناعة الجسم وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين B وC، بالإضافة إلى أنه يعالج بعض الأمراض أيضا.الأحمر من الفاكهة التى تحتوي على نسبة كبيرة من الماء والسكريات، ويتميزالأحمر بأنه خالٍ من الكوليسترول والدهون مما يساعد على الرشاقة وتخفيف الوزن، ويتميز أيضاالأحمر بأنه محسن لتدفق الدم عبر الشرايين ومرطب للجلد ويخفض ضغط الدم المرتفع ويخلص الجسم من الأملاح الزائدة ويقلل من الشعور بالاكتئاب والتوتر ومدر للبول ومهدئ للسعال ويقلل من احتقان الجهاز التنفسي كالربو.ومن فوائدالأحمر أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة البيتا كاروتين، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات المختلفة وبالأخص فيتامين هـ، ج.ويحتوي البطيخ الأحمر على نسبة كبيرة من البوتاسيوم المفيد لتطهير الكلى والمسالك البولية من الترسبات السامة، وتخفيض نسبة حمض البولينا في الدم.كما يعالجالأحمر ظهور القشرة، ويساهم فى التخلص من السمنة، ويعالج أيضا الإمساك والقلق والتوتر والبواسير وأمراض الكلى والجروح والكلف والتليف الشبكى فى العين والنزيف.وتتعدد أيضا فوائدالأحمر التى تعود إلى البشرة، حيث يعمل على تناغم لون البشرة والوقاية من الشيخوخة وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وبقع التقدم في السن، بالإضافة إلى ذلك، فهو مرطب جيد للبشرة كما يعمل على تنشيط البشرة ومعالجة حب الشباب.أشارت بعض الأبحاث والدراسات إلى أن هناك العديد من فوائدللجنس، فهو يساعد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب الخفيف أو المعتدل، بالإضافة إلى ذلك له قدرة على تعزيز الرغبة الجنسية بسبب تركيز الحمض الأميني سيترولين في القشرة، حيث أثبتت الدراسات أن فاكهةتعتبر الفياجرا الطبيعية، فمن أهم فوائدللجنس تحسين تدفق الدم في منطقة الأعضاء التناسلية يعزز الانتصاب، وبالتالى تعزيز القدرة الجنسية لدى الذكور دون اللجوء إلى تناول الأدوية، وذلك وفقا لدراسة أجرتها جامعة تكساس.يحتوىعلى نسبة كبيرة مياه عالية من مضادات الأكسدة، ونسبة كبيرة أيضا من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى احتواءعلى نسبة عالية من الألياف التى تساعد الحامل على تخطى الكثير من المشاكل التى قد تواجهها المرأة الحامل خلال فترات حملها، كما يحتوىعلى نسبة كيرة من الماغنسيوم والبوتاسيوم ونسبة الليكوبين، والذى يعمل كمضاد للأكسدة وأيضا العناصر المفيدة للبطيخ تقى المرأة الحامل من خطر التعرض لأمراض القلب والأمراض الخبيثة ويحمىمن خطر تشوهات الأجنة،الأحمر يعتبر مفيدا جدا للحامل، حيث إنه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة وألياف تحتاج إليها الحامل، كما أن تناول البطيخ بعد الأكل يساعد فى الهضم، وكذلك يحتوي على البوتاسيوم والمنجيز اللذين يساعدان فى تنظيم ضغط الدم لدى المرأة الحامل، لذا يعدمن أكثر الأطعمة المفيدة والصحية لصحة المرأة الحامل نظرا لما يحتويه من فوائد صحية.تتعدد الفوائد الصحية لـ عصيرالتى يتركها للجسم سواء الجهاز الهضمي أو المناعي أو العصبي، إلى جانب احتوائه على بعض الفيتامينات مثل فيتامين "ب" المركب وفيتامين "ج" وفيتامين "هـ"، وبعض العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والزنك.ومن أهم فوائد عصير البطيخ أن عصيريساعد على تعزيز نضارة وصحة البشرة والتخلص من علامات التقدم بالعمر والتجاعيد، كما يساعد على الوقاية من ظهور حب الشباب والالتهابات الجلدية.ويعمل عصيرعلى تعزيز صحة الجهاز الهضمي مثل المعدة والأمعاء والقناة الهضمية بشكل عام، لأنه سهل الهضم وبالتالي فهو يساهم على تنشيط حركة الأمعاء والتخلص من عسر الهضم، بالإضافة إلى أن عصيريحمى من إصابة الجسم بالجفاف ويساعد على ترطيب الجسم، كما أنه يمنحك الشعور بالشبع والتخلص من الشعور بالجوع، مما يساهم فى االتخلص من الوزن الزائد ويعمل عصير البطيخ على تعزيز القدرة الجنسية والتخلص من الاكتئاب.