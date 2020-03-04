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مرأة

بـ 3 حيل سريعة.. علاج التهاب الحلق بدون مضادات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:07 ص
التهاب الحلق
التهاب الحلق
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لمياء الياسين
مع تقلبات الجو يتعرض الكثير من الأطفال إلى الاصابة بالتهاب اللوز إليك  أبرز أسباب الإصابة بالالتهابات والاحتقان وعلاج التهاب اللوز بالأعشاب. 

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وفقًا لموقع هيلث لاين تعد أبرز أسباب الإصابة بالتهاب اللوزتين هى الاصابة بالفيروسات والبكتيريا مما يجعلهم أكثر عرضة بشكل خاص للجراثيم التي تسبب التهاب اللوزتين.

ذكر موقع "healthline" أن من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالتهابات واحتقان اللوزتين سواء عند الأطفال والكبار هو التهاب اللوزتين بفيروس مثل نزلات البرد الشائعة أو عدوى بكتيرية، مثل التهاب الحلق

وفقا لموقع برايت سايد يلعب الطعام دورا مهما عند الأشخاص المصابين بـ التهاب اللوز، حيث إن تناول الأطعمة الحادة أو الشديدة يمكن أن يكون غير مريح، بل يسبب الكثير من الألم، حيث إن الأطعمة الصلبة قد تخدش الحلق، مما يؤدي إلى مزيد من التهيج والالتهابات.

أما عن العلاجات الطبيعية ودورها فى علاج إلتهاب اللوز فوفقا لما نشره الموقع أن النعناع هو الحل السحري ويمكن تناول النعناع بـ 3 طرق  وهي تناوله مباشرة بعد غليه في الماء، أو إضافته إلى الشاي، أو استخدامه في الغرغرة والأفضل تناوله باردا ومحلى بعسل النحل الذى ثبت أيضا مدى فاعليته فى القضاء على التهاب اللوز والتخلص من السعال.
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