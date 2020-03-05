افعل الأشياء التي تحبها.. رولا سعد تتألق في أحدث صورة

شاركت المطربة اللبنانية رولا سعد، جمهورها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".





وظهرت رولا سعد خلال الصورة، مرتدية جاكيت باللون الكحلى، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا".









وعلقت رولا سعد على الصورة: " ‏افعل الأشياء التي تحبها مهما كانت بسيطة ..لا تدع أراء الآخرين تقتل جمال بساطتك وعفويتك..

فالتكلف مرهق ويمحي جمال هذه الحياة...👌🏻💝".









وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.









أغنية "دكان شلاطة" كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.









يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.









وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.











