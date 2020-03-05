AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

افعل الأشياء التي تحبها.. رولا سعد تتألق في أحدث صورة

الخميس 05/مارس/2020 - 07:20 م
رولا سعد
رولا سعد
Advertisements
محمد بدران
شاركت المطربة اللبنانية رولا سعد، جمهورها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت رولا سعد خلال الصورة، مرتدية جاكيت باللون الكحلى، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا".


وعلقت رولا سعد على الصورة: " ‏افعل الأشياء التي تحبها مهما كانت بسيطة ..لا تدع أراء الآخرين تقتل جمال بساطتك وعفويتك..
فالتكلف مرهق ويمحي جمال هذه الحياة...👌🏻💝".


وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.


يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.


وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عش كما تحب ودعك من الآخرين.. رولا سعد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد

بإطلالة جذابة.. رولا سعد تهنئ متابعيها بالعام الجديد

بـ فستان أسود | رولا سعد تشعل السوشيال ميديا

واصلوا أحلامكم مهما تكرر الانكسار.. رولا سعد تتألق بـ الكاجوال.. شاهد

إكسير الحياة.. رولا سعد تحتفل بعيد الحب بفستان أنيق

ترشيحاتنا

قرار عاجل من وزارة الصحة التونسية بشأن مواجهة الترجي والزمالك

تعطل حركة القطارات بسبب خروج عربتين من قطار بـ المنيا

خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد

جابر نصار يكشف نصيحة الرئيس السيسي له وقت اعتصام النهضة

ماذا قال الكاف عن هدف أشرف بن شرقي في شباك الترجي؟

يخشى المزيد.. سر عدم تظلم الترجي على طرد لاعبه أمام الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بشرتك دهنية .. 10 حاجات لازم تعمليها كل يوم

خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد

لقطة مؤثرة لطفل في جنازة والدته بعد وفاتها بسبب فيروس كورونا.. شاهد