رسميا.. فلسطين تعلن إصابة 7 حالات بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد.





وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي كيلة رسميا تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، اليوم الخميس، لافتة إلى أن جميع الحالات تحت الرهن الصحي.





وقالت كيله في مؤتمر صحفي عقد بمقر محافظة بيت لحم: إن الطواقم الطبية بحثت عن أسماء جميع من تعاملوا مع المصابين وستضع خطة شاملة للتعامل مع الوضع في مدينة بيت لحم.



