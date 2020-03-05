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أخبار العالم

رسميا.. فلسطين تعلن إصابة 7 حالات بـ فيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 06:25 م
فلسطين تعلن إصابة
فلسطين تعلن إصابة 7 بكورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي كيلة رسميا تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، اليوم الخميس، لافتة إلى أن جميع الحالات تحت الرهن الصحي.

وقالت كيله في مؤتمر صحفي عقد بمقر محافظة بيت لحم: إن الطواقم الطبية بحثت عن أسماء جميع من تعاملوا مع المصابين وستضع خطة شاملة للتعامل مع الوضع في مدينة بيت لحم.

وأضافت أنه تم إرسال عينات لـ 20 شخصا مشتبه بإصابتهم إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي وتأكد إصابة 7 أشخاص منهم.
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