السيسي يهدي سيارة ميكروباص إلى رانيا محمد

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تلقت توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل لتوفير سيارة ميكروباص لسيدة تدعى رانيا محمد تعمل سائقة ميكروباص .





وأضافت «نيفين جامع» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن الرئيس السيسي أستجاب للسيدة ووجه بتوفير ميكروباص لرانيا محمد التي ظهرت فى تقرير أذاعه برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية.





وقالت، إنه سيتم توفير الميكروباص من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وسيكون ملكا لها.