AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بلا رحمة.. أم تقتل طفلتها 5 سنوات بسبب الكورن فليكس

السبت 07/مارس/2020 - 06:53 ص
أم تقتل ابنتها بسبب
أم تقتل ابنتها بسبب الكورن فليكس
Advertisements
عزة عاطف

ومن "الكورن فلكس ما قتل!".. هل يمكنك التصديق أن أم هي من المفترض أنها نبع الحنان قد تقوم بقتل ابنتها الصغيرة وفصل رأسها عن جسدها لسبب تافه؟ فبعدما ألحت الطفلة عليها في طلب رقائق الذرة أو "حبوب الكورن فلكس"، قامت الأم المختلة بقتل ابنتها ببشاعة دون رحمة ثم أبلغت الشرطة ودخلت في نوبة من الجنون.


في جريمة مروعة قطعت أم أمريكية رأس ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات بعدما طلبت الطفلة الكورن فليكس، وقد حكمت المحكمة على الأم «كريستال فيلانويفا» البالغة من العمر 27 عامًا بالسجن مدى الحياة.


تم وصف الجريمة بأنها الأبشع على الإطلاق، فلم تكتف الأم بقتل ابنتها «جيوفانا» بلا رحمة بل حاولت طعن جد الطفلة في ظهره من الخلف عندما هم بالفرار من أمامها، ثم اتصلت بالشرطة وأخبرتهم أنها قتلت ابنتها لأنها طلبت حبوب الكورن فليكس.

 

تمكن الجد من الهرب خارج المنزل في ولاية تكساس واستدعى خدمات الطوارئ من الخارج، وفي مقابلة لاحقة مع الشرطة زعمت الأم فيلانويفا أنها "كانت تحت الاعتقاد الوهمي بأن ابنتها ووالدها قد تم استبدالهما بمستنسخين ويجب قتلهما لإعادة أفراد أسرتها الحقيقيين".


وقد ذكرت صحيفة أوستن أمريكان ستيتسمان أن فيلانويفا قد تم العثور عليها تحت تأثير المخدرات والنبيذ ساعة القتل، كما أنه سبق وتلقت العلاج لمشاكل تتعلق بالصحة العقلية، حيث قال الأطباء إن هذه كانت مرتبطة بإساءة استخدام المواد المخدرة. 


ومنذ ذلك الحين لم يتمكن المحققون من تحديد دافع محتمل لهذه الجريمة المروعة، وقالت الشرطة المحلية بعد مقتل جيوفانا إن الجريمة كانت الأسوأ التي تم التحقيق فيها على الإطلاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

لعدم توقفها عن البكاء.. شاب بلا رحمة يكسر ذراعي طفلة 18 شهرًا

فصلت رأسها عن جسدها.. سيدة تقتل ابنتها لقضاء ليلة مع عشيقها.. صور

مضطرب نفسيا.. أب يقتل ابنته ذات الـ14 شهرا خنقا بسبب بكائها

بكفالة 50 ألف جنيه..إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة طفلة الختان بأسيوط

شاهد.. لقطات جديد لحظة مقتل جندي تايلاندي قتل 26 وأصاب 57 في مركز تسوق

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تعفن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم.. وعكة صحية لـ لطيفة.. نجم مسرح مصر يحرج هاني شاكر

هل يلزم قراءة الفاتحة لكل متوف على حدة.. دار الإفتاء تجيب

هاني حتحوت يوجه رسالة لحكم مباراة الزمالك والترجي.. فيديو

يخليك لينا.. شاهد| إطلالة دنيا سمير غانم برفقة والدها

الفرحة تسيطر على بعثة الزمالك لحظة الوصول لـ فندق الإقامة بتونس .. فيديو

توك شو.. متحدث الري يكشف سبب تحفظ السودان في مفاوضات سد النهضة..هانى الناظر يكشف أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا..للمرة الثانية.. سميرة عبدالعزيز تهين محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. أم تقتل طفلتها 5 سنوات بسبب الكورن فليكس

في عيد ميلادها.. 20 إطلالة لـ عبير صبرى

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تبهر جمهورها بأنوثتها