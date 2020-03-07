بلا رحمة.. أم تقتل طفلتها 5 سنوات بسبب الكورن فليكس

ومن "الكورن فلكس ما قتل!".. هل يمكنك التصديق أن أم هي من المفترض أنها نبع الحنان قد تقوم بقتل ابنتها الصغيرة وفصل رأسها عن جسدها لسبب تافه؟ فبعدما ألحت الطفلة عليها في طلب رقائق الذرة أو "حبوب الكورن فلكس"، قامت الأم المختلة بقتل ابنتها ببشاعة دون رحمة ثم أبلغت الشرطة ودخلت في نوبة من الجنون.





في جريمة مروعة قطعت أم أمريكية رأس ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات بعدما طلبت الطفلة الكورن فليكس، وقد حكمت المحكمة على الأم «كريستال فيلانويفا» البالغة من العمر 27 عامًا بالسجن مدى الحياة.





تم وصف الجريمة بأنها الأبشع على الإطلاق، فلم تكتف الأم بقتل ابنتها «جيوفانا» بلا رحمة بل حاولت طعن جد الطفلة في ظهره من الخلف عندما هم بالفرار من أمامها، ثم اتصلت بالشرطة وأخبرتهم أنها قتلت ابنتها لأنها طلبت حبوب الكورن فليكس.

تمكن الجد من الهرب خارج المنزل في ولاية تكساس واستدعى خدمات الطوارئ من الخارج، وفي مقابلة لاحقة مع الشرطة زعمت الأم فيلانويفا أنها "كانت تحت الاعتقاد الوهمي بأن ابنتها ووالدها قد تم استبدالهما بمستنسخين ويجب قتلهما لإعادة أفراد أسرتها الحقيقيين".





وقد ذكرت صحيفة أوستن أمريكان ستيتسمان أن فيلانويفا قد تم العثور عليها تحت تأثير المخدرات والنبيذ ساعة القتل، كما أنه سبق وتلقت العلاج لمشاكل تتعلق بالصحة العقلية، حيث قال الأطباء إن هذه كانت مرتبطة بإساءة استخدام المواد المخدرة.



