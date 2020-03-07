محافظ القليوبية يعلن تسليم مستشفى القناطر المركزي في هذا التوقيت.. صور

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات مستشفى القناطر الخيرية المركزي الجاري إنشاؤه للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث تم توفير كافة الاعتمادات المالية للانتهاء من الإنشاءات والمفروشات الطبيه والأجهزة، مشيرًا الى أن المستشفي من المنتظر تسليمها في أغسطس المقبل، وسيتم متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة .

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها المحافظ بمستشفى القناطر الخيرية المركزى، والتى تقام بتكلفة 283 مليون جنيه، وتتكون من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهازاً للغسيل الكلوى ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرة .

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق والتى تعد أول مستشفى تخصصى يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق والمقامة على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90% وسيتم الانتهاء منها خلال شهر يونيو القادم.

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وأشار محافظ القليوبية الى ان المركز سيكون اضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة وسيكون ايضا وجهة ومقصدا لكل مواطني مصر حيث يعد المركز هو الأول من نوعه على مستوى المحافظات بعد مستشفي اهل مصر.

وأكد الهجان على حرص محافظ القليوبية على الاهتمام بالقطاع الصحى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء مستشفيات حديثة على أحدث أنظمة التشغيل وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة فى كافة المجالات والتوسع فى إنشاء أقسام جديدة فى التخصصات النادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أبناء المحافظة.

وشدد المحافظ خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفيات بالقناطر الخيرية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.