عميد هندسة طنطا يتسلم جائزة التميز الإداري الدولية

اعلن عميد هندسة طنطا الدكتور محمود ذكى ، فوز كلية الهندسة بجائزة "النموذج الإداري الناجح" من الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة ، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الدولي للإدارة، والذي أقامه المركز الثقافي المصري بالتعاون مع منظمة IFTDO.
من جانبه ، أكد الدكتور محمود ذكى ، نجاح الكلية في تطبيق النموذج الإداري MBO ، حيث استعرض خلال المحاضرة التي ألقاها الخطوط الاستراتيجية التي تم بناء النموذج عليها، والتي تمثل مفاتيح النجاح ، والتي شملت خمسة مؤشرات رئيسية : إرادة التغيير والعمل الجماعي وتحويل الأهداف الى خطط تنفيذية وتحقيق الرؤية للتطوير والبدء من حيث انتهى الآخرون.
من جانبه، قام المستشار أحمد كارم رئيس منظمة الاتحاد الدولى لمنظمات التدريب والتنمية IFTDO ، بتكريم الدكتور محمود ذكى عميد هندسة طنطا بإهدائه درع المنظمة، بحضور رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع ، بحضور نخبة من وزراء التخطيط والتعليم من الدول العربية الشقيقة.