عميد هندسة طنطا يتسلم جائزة التميز الإداري الدولية

اعلن عميد هندسة طنطا الدكتور محمود ذكى ، فوز كلية الهندسة بجائزة "النموذج الإداري الناجح" من الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة ، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الدولي للإدارة، والذي أقامه المركز الثقافي المصري بالتعاون مع منظمة IFTDO.





من جانبه ، أكد الدكتور محمود ذكى ، نجاح الكلية في تطبيق النموذج الإداري MBO ، حيث استعرض خلال المحاضرة التي ألقاها الخطوط الاستراتيجية التي تم بناء النموذج عليها، والتي تمثل مفاتيح النجاح ، والتي شملت خمسة مؤشرات رئيسية : إرادة التغيير والعمل الجماعي وتحويل الأهداف الى خطط تنفيذية وتحقيق الرؤية للتطوير والبدء من حيث انتهى الآخرون.



