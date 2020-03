ريم البارودي توجه رسالة لـ زينة.. شاهد

View this post on Instagram

سعيده جدااا بالوقف امام النجمه الصديقه الصدوقه ( صادقه القول والفعل ) معي دائما علي مدار ٦ سنوات زينه🥰❤️ في #مسلسل_جمع_سالم رمضان ٢٠٢٠ تآليف محمد ناير وإخراج أستاذه ايمان حداد انتاج شركه سكرومو ميديا بعد غياب ٣ سنوات عن ماراثون رمضان وكان ازمه نسب بطوله زينه🌟🌟🌟🌟 🌟 ومااحلي الرجوع اليكي 🌹🌹🌹🌹❤️ @zeinareda29🙏🏻💚❤️