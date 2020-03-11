ريم البارودي توجه رسالة لـ زينة.. شاهد

نشرت الفنانة ريم البارودي مجموعة من الصور لها مع صديقتها الفنانة زينة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت ريم البارودي على الصور التي جمعتها مع زينة: "سعيدة جدااا بالوقوف أمام النجمة الصديقة الصدوقة ( صادقة القول والفعل ) معي دائما على مدار 6 سنوات، زينه في #مسلسل_جمع_سالم رمضان 2020، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد، انتاج شركة سكرومو ميديا بعد غياب 3 سنوات عن ماراثون رمضان، حيث كان #أزمة_نسب بطولة زينة الاخير للشركة".





ولقيت الصور ردود فعل واسعة من متابعيها، وجاءت تعليقاتهم بين"مبروك " و" ان شاء الله هيكسر الدنيا "و" قمرات".





يذكر أن ريم البارود حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.