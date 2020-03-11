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لمواجهة السيول.. الري تعلن إلغاء إجازات العاملين والفنيين بالوزارة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:48 م
سيول وامطار
سيول وامطار
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عادل نصار
كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، عن إعلان الوزارة حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة استعدادًا لسوء الأحوال الجوية من خلال تجهيز الترع والمصارف لاستيعاب أي كميات من الامطار، وتطهير مخرات السيول وتوزيع سيارات الشفط بالأماكن المتوقع سقوط أمطار غزيرة عليها.

وقال "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، إنه تم إلغاء جميع الإجازات للعاملين والفنيين لسرعة التعامل مع أزمة سوء الأحوال الجوية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أنه تم إنشاء سدود أرضية ومنشآت صناعية خلال الفترة الماضية خاصة في مطروح وسلاسل جبال البحر الأحمر وغيرها لتحول المحنة إلى منحة والاستفادة من مياه الأمطار في سد العجز المائي الذي نعاني منه.
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