لمواجهة السيول.. الري تعلن إلغاء إجازات العاملين والفنيين بالوزارة

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، عن إعلان الوزارة حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة استعدادًا لسوء الأحوال الجوية من خلال تجهيز الترع والمصارف لاستيعاب أي كميات من الامطار، وتطهير مخرات السيول وتوزيع سيارات الشفط بالأماكن المتوقع سقوط أمطار غزيرة عليها.





وقال "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، إنه تم إلغاء جميع الإجازات للعاملين والفنيين لسرعة التعامل مع أزمة سوء الأحوال الجوية.



