بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. ننشر أرقام غرفة عمليات محافظة أسيوط

أهاب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين بمختلف قرى ونجوع المحافظة الاتصال بغرفة عمليات المحافظة في حالة هطول أمطار غزيرة بالقرى والنجوع حتى تتعامل معها وحدة الإنقاذ السريع على وجه السرعة .

وقال محافظ أسيوط إن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تنعقد على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية حيث تتلقى أي شكاوى أو استفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء.

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وأشار محافظ أسيوط الى رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.

وكلف محافظ أسيوط مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.