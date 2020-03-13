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فن

في عيد ميلاد صابر الرباعي .. حقيقة ظهوره مع ضابط إسرائيلي

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:01 ص
صابر الرباعي
صابر الرباعي
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سعيد فراج
يحتفل اليوم الجمعة، الفنان صابر الرباعي بعيد ميلاده، فهو من مواليد 13 مارس عام 1967، وولد في صفاقس، وأحب الفن منذ صغره، حيث بدأه بعد دخول امتحان الإذاعة المصرية.

وكان الفنان التونسي صابر الرباعي وقع في فخ "التطبيع" قبل سنوات، بعد تداول صورة له وهو في استضافة ضابط إسرائيلي بعد إحيائه لحفل غنائي في فلسطين.

وبرر "صابر" موقفه بأنه اشترط قبل ذهابه لإقامة حفله الغنائي بفلسطين أن يتم التعامل معه ومع فرقته الغنائية منذ لحظة دخول الأراضي الفلسطينية من خلال طرف فلسطيني لإنهاء الإجراءات حتى لا يتم التواصل مع أي إسرائيلي.

وأوضح "الرباعي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة «ام بي سي مصر» أن الشخص الذي التقط معه الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطيني وليس إسرائيلي، موضحًا أنه من عرب الداخل ويدعي هادي، لكنه مسئول في السلطات الإسرائيلية، ويعمل منسق عبور مسئول عن تسهيل عبور فرقته الغنائية.

وقال "الرباعي": "موافقتي على الغناء في الأراضي الفلسطينية شرف لي وواجب، ويشرفني ما حظيت به من حفاوة وحب وتقدير في استقبال الفلسطينيين لي، وأنا مازلت مدافعًا عن القضية الفلسطينية بكل الطرق حتى في الأغاني الخاصة بالشعب الفلسطيني".
في عيد ميلاد صابر الرباعي .. حقيقة ظهوره مع ضابط إسرائيلي
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