AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد الطفلة المعجزة فيروز.. تعرف على سبب إرسال أنور وجدي بلطجية لها.. وسر اعتزالها

الأحد 15/مارس/2020 - 02:01 ص
فيروز
فيروز
Advertisements
محمد نحلة

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة فيروز المصرية ذات الأصول الأرمينية، وتعد واحدة من أشهر الاطفال بالسينما المصرية.


على الرغم من نجاحها الكبير في التمثيل الا انها اعتزلت الفن مبكرا، وذلك بسبب الفنان انور وجدي الذي يعد مكتشفها.


 أوضحت في حوار صحفى سابق ان انور وجدي أراد ان ينتقم من والدها لأنه رفض أن يرتبط معه بعقد احتكار مرة ثانية، فما كان منه إلا أن أرسل عددًا من البلطجية إلى دار سينما رويال التي تعرض فيلم "الحرمان" عام 1953، حيث وقفوا على الباب الخارجي، وراحـوا يتناقشون بصوت عال: إيه الفيلم ده؟ وإيه الدور العبيط ده اللي مثلته فيروز ده؟ وكان أنور وجدي يقصد بذلك أن يروج للفيلم بدعاية سيئة تجعل الناس ينصرفون عن مشاهدته"، حسبما قالت.


وتابعت ان والدها كانه له يد بدون قصد في اعتزالها ايضا بجانب ماكان يفعله انور وجدي، مشيرة الى ان عدم دراية والدها الكافية بكيفية إدارة أعمالها الفنية كان أحد أسباب اعتزالها المبكر.


فيروز عانت كثيرًا من مشاكل صحية في الكلى والكبد، واصيبت بالتهاب رئوي كان سببًا فى دخولها غرفة العناية المركزة قبل وفاتها، حتى رحيلها عن عالمنا 30 يناير 2016 عن عمر يناهز 72 عامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة لـ مي عز الدين.. ورواد السوشيال ميديا: يا شيخ اتنيل

في ذكرى ميلاد عزيز عثمان.. فنانة كانت سببا في وفاته

في ذكرى رحيل عماد حمدي.. قصة وسبب اعتزاله الفن

فى ذكرى رحيل فيروز .. سر توقفها عن التمثيل.. وشقيقتها وابنة عمها فنانتان شهيرتان

في ذكرى رحيلها.. صدمة قوية لـ فيروز من فاتن حمامة

فى ذكرى رحيل فيروز .. تعرف على اسمها الحقيقى وزوجها فنان شهير

ترشيحاتنا

مفيش إجازة للمدرسين.. وزير التعليم بعد تعليق الدراسة: لا كده عاجب ولا كده عاجب

مذبحة القلعة .. عراقي يعزم 80 صديقًا على «وليمة بالكورونا»

أحمد سامي يعلن ضم عصام الحضري لجهازه المعاون

السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي حتى 15 ألف جنيه واستحداث شريحة منخفضة

نقل الملكة إليزابيث من قصر باكينجهام بسبب كورونا

تحرك برلماني عاجل لمنع تداول الشيشة بسبب كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة القلعة .. عراقي يعزم 80 صديقًا على «وليمة بالكورونا»

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

بعد تأكيد تسببها في انتشار كورونا .. تعرف على أضرار الشيشة