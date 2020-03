شاهد.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة بدون مكياج

View this post on Instagram

‏"وتكتشف فجأةً أنك لا تُريد أن تكون الأفضل في هذا العالم، كل ما تريده أن تجلِس هادئ البال معتدل المزاج، لا تأبه لأيّ شيء وراضٍ عن كل شيء." "And You suddenly discover that you do not want to be the best in this world, all you want is to sit calm and temperate, not caring about anything and just want to be satisfied with everything." Words by :Ibrahim abbas