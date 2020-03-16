شاهد.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة بدون مكياج

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".
وتألقت إيمان العاصي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بلوزة "كت" مكشوفة عند منطقة الصدر، وظهرت بدون مكياج.
وعلقت ايمان قائلة "وتكتشف فجأةً أنك لا تُريد أن تكون الأفضل في هذا العالم، كل ما تريده أن تجلِس هادئ البال معتدل المزاج، لا تأبه لأيّ شيء وراضٍ عن كل شيء."
يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، حكاية "كله بالحب"، بجانب الفنان شريف سلامة، وذلك ضمن سلسلة حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، وقد حققت الحكاية نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضها.
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"وتكتشف فجأةً أنك لا تُريد أن تكون الأفضل في هذا العالم، كل ما تريده أن تجلِس هادئ البال معتدل المزاج، لا تأبه لأيّ شيء وراضٍ عن كل شيء." "And You suddenly discover that you do not want to be the best in this world, all you want is to sit calm and temperate, not caring about anything and just want to be satisfied with everything." Words by :Ibrahim abbas