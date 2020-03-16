شاهد.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة بدون مكياج

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





وتألقت إيمان العاصي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بلوزة "كت" مكشوفة عند منطقة الصدر، وظهرت بدون مكياج.





وعلقت ايمان قائلة "وتكتشف فجأةً أنك لا تُريد أن تكون الأفضل في هذا العالم، كل ما تريده أن تجلِس هادئ البال معتدل المزاج، لا تأبه لأيّ شيء وراضٍ عن كل شيء."



