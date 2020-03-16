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رياضة

وزير الرياضة السابق يهاجم كاف بسبب ملعب نهائى دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:15 م
خالد عبدالعزيز
خالد عبدالعزيز
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عمرو الحلوانى
انتقد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق اختيار ملعب جابوما الكاميروني، لاستضافة نهائى دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروى الجارى 2019 /2020.

وكشف الكاف عبر موقعه الرسمي أن جابوما سيتضيف المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا والتى من المقرر أن تقام 30 مايو المقبل .

وكان ملعب رادس بتونس واستاد محمد الخامس بالمغرب ينافسان ملعب جابوما الكاميروني قبل أن يعلن الكاف قراره النهائى والأخير باستضافة جابوما لنهائى دوري الأبطال .

وكتب خالد عبدالعزيز وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "نظرًا للظروف الحالية وصعوبة السفر بين الدول ومع احترامي لقرارات الاتحاد الإفريقى CAF كان من الأفضل من وجهة نظري أن ينص القرار استثنائيًا على أنه فى حالة وصول الفريقين من نفس الدولة للنهائي (الأهلى والزمالك ) أو (الرجاء والوداد) تقام المباراة على أراضيها".
وزير الرياضة السابق يهاجم كاف بسبب ملعب نهائى دوري أبطال إفريقيا
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