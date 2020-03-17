AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ضياء رشوان: تحديت مراسل الجارديان وفشل في الرد عليا.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:35 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
Advertisements
عادل نصار

كشف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المخالفات المهنية التي ارتكبتها مراسلة صحيفة "الجارديان"، مؤكدا أنه لم يتعامل بمهنية في هذا التقرير.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أمر مخالف عن أصول المهنية في العمل الصحفي وما نشروه يقول أنهم يعتمدوا على دراسة قام بها باحث غير معروف، مصيفا أنه هذا الأمر يعني أنه استند لمصدر غير معروف.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مراسلي الجرائد سالفة الذكر اعتمدوا على دراسته غير مهنية وليست مستوفية للشروط، متابعا :"استعديت مراسلي الجارديان والنيويورك تايمز أمس وجلست معهم 3 ساعات لمناقشتهما فيما نشروه".

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه: "تحديت مدير مكتب الجارديان في مصر أن يذكر لي أسماء 5 حالات مصابة بكورونا لم تعلن عنهم مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيئة الاستعلامات: لا وجود قانونيا لوكالة الأناضول في مصر

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر يوجد بها 300 مكتب معتمد تضم نحو 1500 صحفي ومراسل .. وتم إغلاق مكتب الأناضول بالقاهرة في 2013 نظرا للتجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح له

فتش عن التمويل.. برلماني يكشف سر تزييف الجارديان للحقائق عن كورونا مصر

طالب بترحيل مراسل نيويورك تايمز وإغلاق مكتب جارديان.. نشأت الديهي يكشف مراحل إنتاج الشائعات ضد مصر والتمويل قطرى

لنشر أخبار كاذبة .. سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز"

بالدليل الفاضح.. علاقة الإخوان بـ شائعة إصابة 19 ألف مصري بكورونا

ترشيحاتنا

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

نشأت الديهي يطمئن المصريين ويزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

وزيرة الصحة: أعداد كبيرة يتم اكتشاف إصابتها بـ كورونا عائدة من العمرة ..فيديو

منع خروج المصريين من المنازل بسبب كورونا.. وزيرة الصحة ترد.. فيديو

قرار جديد من المحاكم السعودية بسبب كورونا

نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة إصابة فنان كبير بكورونا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية