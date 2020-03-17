ضياء رشوان: تحديت مراسل الجارديان وفشل في الرد عليا.. فيديو





كشف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المخالفات المهنية التي ارتكبتها مراسلة صحيفة "الجارديان"، مؤكدا أنه لم يتعامل بمهنية في هذا التقرير.





وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أمر مخالف عن أصول المهنية في العمل الصحفي وما نشروه يقول أنهم يعتمدوا على دراسة قام بها باحث غير معروف، مصيفا أنه هذا الأمر يعني أنه استند لمصدر غير معروف.





وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مراسلي الجرائد سالفة الذكر اعتمدوا على دراسته غير مهنية وليست مستوفية للشروط، متابعا :"استعديت مراسلي الجارديان والنيويورك تايمز أمس وجلست معهم 3 ساعات لمناقشتهما فيما نشروه".



