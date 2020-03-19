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مرأة

انتبه.. فيروس كورونا يصيب الأطفال في هذه الحالات

الخميس 19/مارس/2020 - 03:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر هانئ
هل هناك خطر على الأطفال من فيروس كورونا ؟ يعد من أكثر الأسئلة شيوعا بين الأشخاص، لذا قال الدكتور حاتم هلال، أخصائي طب وتغذية الأطفال، إن يتمتع الأطفال بمناعة قوية تستطيع مواجهة الفيروسات أفضل من كبار السن.

وأضاف هلال، على الرغم من مناعة الأطفال القوية إلا أن هناك بعض الحالات تستدعى الخوف والقلق من فيروس كورونا، وهي..

- في حالة تفشي المرض وانتشاره ووصوله إلي الدوائر الضيقة التى يوجد بها الأطفال مثل المدارس أو عن طريق الأهل فى بعض الحالات و مخالطة الأجانب والتواجد في الأماكن المزدحمة فيصاب الأطفال بفيروس كورونا.

- في حالة إصابة ڤيروس كورونا  لطفل ضعيف المناعة نتيجة سوء التغذية وتناول كميات كبيرة من المضادات الحيوية والحقن .
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