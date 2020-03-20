هشام ماجد يتكفل بـ 50 أسرة لمقاومة فيروس كورونا .. شاهد

نشر الفنان هشام ماجد فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " أعلن فيه عن قبوله ل تحدى الفنان احمد فهمى والتكفل ب ٥٠ اسرة من بداية الشهر القادم لمقاومة فيروس كورونا.
وعلق هشام ماجد على الفيديو قائلا "
قبلت تحدي @ahmadfahmy_official و إن شاء الله حأتكفل بـ ٥٠ أسرة (قلت ٤٠ بالغلط) الشهر اللي جي ، و بأتحدي@ahmedhelmy @ahmedelsoobky @[email protected] @amirteima @[email protected]".
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يبارك فيك - عاش - ايه الجمال ده .
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-
الحالات الجديدة:- 46
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42
الوفيات الجديدة:- 1
عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28
اجمالي الوفيات:-7
اجمالي أعداد المصابين:- 256