هشام ماجد يتكفل بـ 50 أسرة لمقاومة فيروس كورونا .. شاهد





وعلق هشام ماجد على الفيديو قائلا "





وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يبارك فيك - عاش - ايه الجمال ده .





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 46

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28

اجمالي الوفيات:-7

اجمالي أعداد المصابين:- 256









نشر الفنان هشام ماجد فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " أعلن فيه عن قبوله ل تحدى الفنان احمد فهمى والتكفل ب ٥٠ اسرة من بداية الشهر القادم لمقاومة فيروس كورونا.