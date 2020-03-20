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فن

هشام ماجد يتكفل بـ 50 أسرة لمقاومة فيروس كورونا .. شاهد

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:47 ص
هشام ماجد
هشام ماجد
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سيد احمد
نشر الفنان هشام ماجد فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " أعلن فيه عن قبوله ل تحدى الفنان احمد فهمى والتكفل ب ٥٠ اسرة من بداية الشهر القادم لمقاومة فيروس كورونا.

وعلق هشام ماجد على الفيديو قائلا " 
 قبلت تحدي @ahmadfahmy_official و إن شاء الله حأتكفل بـ ٥٠ أسرة (قلت ٤٠ بالغلط) الشهر اللي جي ، و بأتحدي@ahmedhelmy @ahmedelsoobky @[email protected] @amirteima @[email protected]".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يبارك فيك - عاش - ايه الجمال ده .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

الحالات الجديدة:- 46
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42 
الوفيات الجديدة:- 1
عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28
اجمالي الوفيات:-7
اجمالي أعداد المصابين:- 256


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