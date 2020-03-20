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منوعات

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:28 ص
دفن موتى كورونا على
دفن موتى كورونا على جانبي الطريق في إيران
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عزة عاطف

في ظل التعتيم الإعلامي على أعداد الوفيات والمصابين الحقيقية في إيران، تداول رواد مواقع التواصل مقطع صادم لدفن موتى كورونا بطريقة غريبة.

سجلت إيران أعداد هائلة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتداول النشطاء مقاطع للمصابين يسقطون أرضًا في كل مكان بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى عدم قدرة المستشفيات وسيارات الإسعاف على استيعاب الأعداد التي تقع يوميًا في أماكن متفرقة من البلاد، وقد تداول اليوم رواد مواقع التواصل مقطع لأشخاص يدفنون موتى كورونا بجانب الطرق السريعة.

في إشارة لمدى ارتفاع أعداد الضحايا في إيران ظهر عدد من الأشخاص في الفيديو يقومون بدفن ضحايا فيروس كورونا على جانبي الطريق السريعة بعد الحفر لهم.

لم يظهر على الأشخاص المجهولين أي علامات وقائية أو الالتزام بالوعي الكامل عند دفن الموتى، وقد تعاملوا مع الأمر بعشوائية تامة أثارت فزع المستخدمين

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