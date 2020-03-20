اللي مترضهوش على مراتك .. ميار الببلاوي تهدد متابعيها بسبب زوجها

أثارت الفنانة ميار الببلاوي الجدل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشر رسالة شديدة اللهجة تحذر فيها متابعيها باللجوء لخاصية بلوك.





وكتبت ميار الببلاوي: " فضلا لا أمرا مراعاة أني سيدة متزوجة ولن أسمح باي كومنت فيه تجاوز وإلا بلوك فورا".





وأضافت: "أعتقد اللي مترضهوش لزوجتك كمان زوجي ميرضهوش وده آخر إنذار ممنوع كلمات فيها غزل أو تجاوز".





ودرست ميار الببلاوى بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية ، واتجهت بعد ذلك إلى التمثيل ، وقد استمرت فيه حتى بعد ارتدائها الحجاب .





وكشفت " ميار " فى أحد البرامج التى كانت تقوم بتقديمها، أن سر ارتدائها الحجاب يعود إلى سماعها حديثا فى المنام ، وقد استيقظت خلال صلاة الفجر، ووجدت أن الحديث الشريف الذى لم تكن تعلم عنه شيئًا تتم إذاعته فاعتبرت أن هذا الأمر إشارة لها بارتداء الحجاب .



