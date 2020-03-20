AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللي مترضهوش على مراتك .. ميار الببلاوي تهدد متابعيها بسبب زوجها

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:33 ص
ميار الببلاوي
ميار الببلاوي
Advertisements
شروق ابراهيم
أثارت الفنانة ميار الببلاوي الجدل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشر رسالة شديدة اللهجة تحذر فيها متابعيها باللجوء لخاصية بلوك. 

وكتبت ميار الببلاوي: " فضلا لا أمرا مراعاة أني سيدة متزوجة ولن أسمح باي كومنت فيه تجاوز وإلا بلوك فورا".

وأضافت: "أعتقد اللي مترضهوش لزوجتك كمان زوجي ميرضهوش وده آخر إنذار ممنوع كلمات فيها غزل أو تجاوز".

ودرست ميار الببلاوى بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية ، واتجهت بعد ذلك إلى التمثيل ، وقد استمرت فيه حتى بعد ارتدائها الحجاب .

وكشفت " ميار " فى أحد البرامج التى كانت تقوم بتقديمها، أن سر ارتدائها الحجاب يعود إلى سماعها حديثا فى المنام ، وقد استيقظت خلال صلاة الفجر، ووجدت أن الحديث الشريف الذى لم تكن تعلم عنه شيئًا تتم إذاعته فاعتبرت أن هذا الأمر إشارة لها بارتداء الحجاب .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفيش فيلم ديسكو ديسكو .. تعليق صادم من ميار الببلاوى

ترشيحاتنا

منصة إلكترونية جديدة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر هذا الرابط

وكالة ناسا تغلق مواقع لها في أمريكا بعد تفشي كورونا بها

بيان هام من الأزهر حول امتحانات نهاية العام

ليفربول يستعين بـ محمد صلاح لمكافحة الكورونا و السخرية من أرسنال ..شاهد

لأول مرة في التاريخ.. إغلاق أبواب المسجد النبوي بسبب كورونا.. شاهد

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

AdvertisementS

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

شيرين رضا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

بث مباشر .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة وموقف الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل

حقيقة إعلان شركة تويوتا مسابقات من أجل الفوز بسيارة جديدة