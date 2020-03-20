تامر حسنى يعلن التكفل بـ 400 أسرة من أجل محاربة فيروس كورونا ... شاهد

نشر الفنان تامر حسنى فيديو له يعلن فية قبول دعوة الفنان عمرو يوسف والتكفل ب ٤٠٠ اسرة من اجل محاربة فيروس كورونا .
ووجه دعوة احمد ابو هشيمة والفنان و عمرو اديب ومحمد صلاح و احمد السقا.
وعلق تامر حسنى على الفيديو قائلا " قبلت دعوة صديقي عمرو يوسف @amryoussefofficial #تحدي_الخير
و بوجه دعوة الخير ل @ahmedabohashima
@amr.adib @mosalah @ahmedelsakaeg
و ياريت اي حد مقتدر من كل الجماهير يعمل كدا و يتبرع لجمعية رسالة وجزاكم الله كل الخير ..تامرحسني".
و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-
الحالات الجديدة:- 46
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42
الوفيات الجديدة:- 1
عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28
اجمالي الوفيات:-7
اجمالي اعداد المصابين:- 256