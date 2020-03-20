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فن

تامر حسنى يعلن التكفل بـ 400 أسرة من أجل محاربة فيروس كورونا ... شاهد

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان تامر حسنى فيديو له يعلن فية قبول دعوة الفنان عمرو يوسف والتكفل ب ٤٠٠ اسرة من اجل محاربة فيروس كورونا .

ووجه دعوة احمد ابو هشيمة والفنان و عمرو اديب ومحمد صلاح و احمد السقا.

وعلق تامر حسنى على الفيديو قائلا " ‎قبلت دعوة صديقي عمرو يوسف @amryoussefofficial #تحدي_الخير ‎
و بوجه دعوة الخير ل @ahmedabohashima 
@amr.adib @mosalah @ahmedelsakaeg 
و ياريت اي حد مقتدر من كل الجماهير يعمل كدا و يتبرع لجمعية رسالة وجزاكم الله كل الخير ..تامرحسني".




و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

الحالات الجديدة:- 46
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42 
الوفيات الجديدة:- 1
عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28
اجمالي الوفيات:-7
اجمالي اعداد المصابين:- 256

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