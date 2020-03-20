تامر حسنى يعلن التكفل بـ 400 أسرة من أجل محاربة فيروس كورونا ... شاهد





ووجه دعوة احمد ابو هشيمة والفنان و عمرو اديب ومحمد صلاح و احمد السقا.





وعلق تامر حسنى على الفيديو قائلا " ‎قبلت دعوة صديقي عمرو يوسف @amryoussefofficial #تحدي_الخير ‎

و بوجه دعوة الخير ل @ahmedabohashima

@amr.adib @mosalah @ahmedelsakaeg

و ياريت اي حد مقتدر من كل الجماهير يعمل كدا و يتبرع لجمعية رسالة وجزاكم الله كل الخير ..تامرحسني".

















و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 46

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28

اجمالي الوفيات:-7

اجمالي اعداد المصابين:- 256



