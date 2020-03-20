زى المحترفين .. طريقة عمل عيش السرايا في المنزل

يعتبر عيش السرايا من أشهى الوجبات التي يتم تحضيرها في الوطن العربي، ويفضلها الكبار والصغار، وسنقدم لكم طريقة عمل عيش السرايا بخبز التوست في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.



مكونات عيش السرايا



8 شرائح من خبز التوست الأبيض



لتر ونصف من الحليب السائل



ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة



ملعقتان كبيرتان من الزبدة



كوب من السكّر



كريمة الخفق



فستق حلبيّ



طريقة تحضير عش السرايا :



1- نحضّر خبز التوست الأبيض ونضعُه بالفرن لنحمّره من الوجهين بحيث يصبح لونه ذهبيًّا، ثمّ نحضر الحليب السائل، وذلك بوضعه على النار حتى يغلي، ثمّ نضيف له الزبدة والقرفة ونترك الخليط حتى يغلي ويتجانس.



2- نحضر السكّر ونحمره قليلًا حتى يصبح لونه أحمر، ثمّ نضع خليط الحليب فوق السكّر، ونحرك حتى يختلط الحليب بالسكّر.



3- نحضر التوست المحمر من الفرن، ويفضّل أن يكون بحيث يتشرّبَ كامل الخليط تمامًا، بعد ذلك نرتّب شرائح التوست بصينيّة التقديم ونسكبُ عليه بعد ذلك خليط الحليب والسكّر والزبدة، ويترك بدرجة حرارة الغرفة حتى يتشرّبه بالكامل ويبرد التوست.



4- نحضّرُ الكريمة وذلك باتباع الطريقة الموجودة على المغلّف، ويفضّلُ إضافة ملعقة من الزبدة فوقَ الكريمة لنحصلَ على كريمة كثيفة يمكن تشكيلها بسهولة ويسر.



5- نضع الكريمة بأنبوبة الكريمة أو يتمّ وضعها بكيس ويتم ثقبه من أحد الأطراف، ويتمّ الضغط على الكريمة ونزيّن كامل الطبق بالكريمة حسْب الرغبة، نرشّ كامل الوجه بالفستق الحلبيّ.