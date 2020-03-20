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توك شو

خبير اقتصادي يشيد بقرارات البنك المركزي لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:05 م
محسن عادل
محسن عادل
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عبد الخالق صلاح
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي قاد الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث أجل الأقساط المستحقة على المواطنين ثم أطلق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات. 

وأضاف عادل، خلال حلقة اليوم من «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه «مصطفي بكري»، ان البنك امر البنوك بتقييم  واضح للشركات التي تأثرت بفيروس كورونا؛ مشيرا إلى أن البنك المركزي خفض الفائدة 3% مرة واحدة.

وأكد عادل، ، أن البنوك المصرية رفضت أن تخفض خوفا على المصريين؛ مرددا: «هناك بعض البنوك طرحت شهادات استثمار بفائدة تصل إلى 15%».

لافتا أنه من المتوقع أيضا أن يشهد السوق نوعا من انواع كثافة في الإنتاج.  
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