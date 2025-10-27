قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة

المساعدات
المساعدات
البهى عمرو

قال مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح البري، عوض الغنام، إن قوافل المساعدات الإنسانية تستعد للتحرك خلال ساعات صوب معبري كرم أبو سالم والعوجة، في مشهد بات شبه يومي منذ أسابيع، موضحا أن هذه القوافل تنطلق من المراكز اللوجستية الكبرى في مدينة العريش، وعددها سبعة مراكز أقامتها الدولة المصرية مؤخرًا لاستيعاب المساعدات القادمة من مختلف المحافظات المصرية ومن الدول الصديقة والشقيقة دعمًا لقطاع غزة في محنته الراهنة.

وأضاف الغنام خلال رسالة على الهواء، أن عملية إدخال الشاحنات تتم بتنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تُعطى الأولوية لشاحنات الوقود نظرًا للاحتياج الشديد داخل القطاع، مشيرا إلى أن الخطة الأميركية المعلنة تتضمن دخول نحو 50 شاحنة يوميًا، في حين تجاوز عدد الشاحنات التي دخلت القطاع مؤخرًا أكثر من 400 شاحنة يوميًا، مقارنة بنحو 120 فقط في الأسابيع الماضية، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في حجم ونوعية المساعدات المقدمة.

وأكد مراسل إكسترا نيوز أن المشهد الإنساني داخل غزة يشهد تحسنًا تدريجيًا بفضل الجهود المصرية المكثفة، حيث تواصل مصر إدخال المعدات الثقيلة والمساعدات الخاصة بإعادة الإعمار، إلى جانب إقامة مخيمات إيواء جديدة بلغ عددها حتى الآن نحو 14 مخيمًا تستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كما تواصل اللجان المصرية العاملة داخل القطاع توزيع المساعدات بكرامة وتنظيم، في مشهد إنساني فريد يجسد الدور المحوري لمصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

