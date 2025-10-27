السقف وقع عليهم..إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار كورنيش الاسكندرية

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار سقف عقار مأهول بالسكان من الداخل بشارع اطلس بمنطقة العصافرة بحري شرقي محافظة الإسكندرية، حيث سقط على المقيمين بداخله.

وشهد موقع الحادث تواجدًا فوريًا لقوات الأمن وشرطة المرافق والإسعاف والمطافي، في استجابة سريعة للتعامل مع الموقف وتأمين المنطقة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا من حي المنتزه ثان يفيد بانهيار اجزاء من عقار على قاطنية بشارع اطلس على الكورنيش مباشرة.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية بالحي والاجهزة الأمنية بقسم المنتزه ثان يرافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية انهيار سقف عقار من الداخل على قاطنيه ووجود مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.