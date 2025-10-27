قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 27-10-2025

خضراوات
خضراوات
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 27-10-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 4 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البطاطس من 4 إلى 16 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8.5 إلى 11.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 9.5 جنيهات للكيلو

الكوسة من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيات للكيلو

الفاصوليا من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 8 إلى 12 جنيها للكيلو

الباذنجان الرومي من 6 إلى 12 جنيها للكيلو

الباذنجان الأبيض من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 10 إلى 16 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو

الخيار الصوب من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو

البامية من 20 إلى 40 جنيهات للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهات للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيه للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال الصيفي من 15 إلى 19 جنيهًا للكيلو

يوسفي من 13 إلي 17 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 12 إلى 18 جنيها للكيلو

الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 7 إلى 25 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 23 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الرمان من 18 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 18 إلى 28 جنيهًا للكيلو

