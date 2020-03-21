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اقتصاد

شركة مياه أسيوط تدعم أسطولها الميكانيكي بـ 5 أوناش جديدة لرفع مستوى الخدمات

السبت 21/مارس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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أمنه عبد العظيم
أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، دعم الشركة لأسطولها الميكانيكى بـ 5 أوناشٍ شوكة جديدة تبلغ حمولة الونش الواحد منها نحو 3 أطنان، وذلك فى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، أنه سيتم تخصيص 3 أوناش للأسطول الميكانيكى بمحافظة أسيوط، وونشين آخرين لتدعيم الأسطول الميكانيكى بمحافظة الوادى الجديد، بهدف استخدامها فى أعمال الصيانة، ورفع المحولات الكهربائية، ومواتير ومولدات الكهرباء بالمحطات، بالإضافة إلى سحب الطلمبات الغاطسة، والتى من شأنها رفع كفاءة وسرعة الأداء المؤسسى.

وأكد أن الشركة تسعى بكل طاقتها للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أى أعطال  فى أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لمشتملات قطاعى المياه والصرف الصحى.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى الفترة الماضية بالعديد من المعدات التى تمكن من تطبيق أحدث استراتيجيات الأداء المؤسسى فى الإصلاح والتوصيل، ومن بين تلك المعدات 4 كباشات جديدة لأعمال التطهير بغرف وخطوط الصرف الصحى، و16 سيارة مجهزة لتطبيق أحدث وأسرع سبل الإصلاح، و30 تروسيكلًا لسرعة الأداء ورفع مستوى الخدمات، بجانب سيارتي قلاب كبيرتين سعة الواحدة 8 م3، ورفع كفاءة سيارة نقل كلور سعة 7 أسطوانات.
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