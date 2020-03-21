شريف رمزي يهنئ والدته بـ عيد الأم على إنستجرام

نشر الفنان شريف رمزى فيديو جديدًا له على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يجمعه بوالدته.





وكتب على صفحته :اغلى واهم ست فحياتي فعلًا ولو قعدت عمرى كله عشان اقولك بحبك قد ايه مش حالحق كل سنة وانتى طيبة وحلوة وناجحة وعظيمة وحنينة وحبيبتي بجد كل سنة وانتى متربعة في قلبي وعقلي وحياتي كل سنة وانتى حبيبتي بحبك يا أمى





وجاءت التعليقات على صفحته كالآتى:





"ربنا يحميهالك حبيبي ويطولك في عمرها" و" كل سنه وكل الأمهات بخير دمتم في رعاية الله".





ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.



