شريف رمزي يهنئ والدته بـ عيد الأم على إنستجرام

أغلي و أهم وأحلي ست في حياتي فعلًا لو قعدت عمري كله عشان أقولك أنا بحبك قد إيه مش حالحق كل سنة وإنتي طيبة و حلوة و ناجحة و عظيمة و حنينه و حبيبتي بجد كل سنة و إنتي متربعة في قلبي و عقلي و حياتي كل سنة و إنتي حبيبتي بحبك يا أمي 😊