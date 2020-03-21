سعاد المصري: عدم بقاء المواطنين في منازلهم قد يحوّل كورونا لـ كابوس

انتقدت النائبة سعاد المصرى، عدم التزام البعض من قبل المواطنين على مستوى الجمهورية بالقرارات التى اتخذتها الدولة بهدف منع انتشار فيروس كورونا، مما يهدد بوقوع كارثة، وتحول الأمر لأزمة حقيقة.
وأوضحت المصرى، أن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن عدم تفشى الفيروس، وهناك عدد من القرارات التى تهدف لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدة أن المواطن عليه دور كبير فى هذه الأزمة، وذلك من خلال تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات التى أعلنتها مؤسسات الدولة، بتضافر الجهود ومنع تفشى الفيروسات.
وأشارت إلى أن هناك نماذج من الدول التى لم يلتزم المواطنون فيها بالتعليمات والإجراءات وكانت النتيجة تفشى الوباء بها، وخرج عن السيطرة، متابعة:" مش عايزين نوصل للوضع ده، أرجو من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم، وعدم مغادرتها، باقى أسبوع هو الفيصل فى الأزمة وممكن يحول الأمر لكابوس ولازم قرار لإجبار المواطنين فى البقاء فى المنازل ".