سعاد المصري: عدم بقاء المواطنين في منازلهم قد يحوّل كورونا لـ كابوس

انتقدت النائبة سعاد المصرى، عدم التزام البعض من قبل المواطنين على مستوى الجمهورية بالقرارات التى اتخذتها الدولة بهدف منع انتشار فيروس كورونا، مما يهدد بوقوع كارثة، وتحول الأمر لأزمة حقيقة.





وأوضحت المصرى، أن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن عدم تفشى الفيروس، وهناك عدد من القرارات التى تهدف لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدة أن المواطن عليه دور كبير فى هذه الأزمة، وذلك من خلال تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات التى أعلنتها مؤسسات الدولة، بتضافر الجهود ومنع تفشى الفيروسات.



